Ruba liquori da scaffale supermercato: bloccato e arrestato

Bloccato mall’uscita del supermercato del Centro commerciale “Le Vigne” mentre tentava di fuggire dopo avere arraffato numerose bottiglie di superalcolici. I carabinieri della Stazione di Castrofilippo, hanno arrestato in flagranza di reato il pluripregiudicato agrigentino F.R., gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato notato dal personale del supermercato, mentre stava riempiendo alcune borse con delle bottiglie in esposizione. Una volta scoperto se l’è data a gambe levate, ma all’ingresso ha trovato ad aspettarlo i militari dell’Arma. Vano il tentativo del malvivente di darsi alla fuga dopo avere scavalcato le casse.

Aveva rubato 13 bottiglie di liquore, per un valore di oltre 200 euro, verosimilmente, per rivenderle al mercato nero. Il Gip del Tribunale di Agrigento ha già convalidato l’arresto, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di firma in Caserma 3 volte alla settimana.

Nei confronti dell’indagato i Carabinieri hanno richiesto al Questore di Agrigento il foglio di via obbligatorio da Castrofilippo, dove l’individuo non potrà più rimettere piede.