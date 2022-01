Ruba in un’abitazione, quarantenne bloccato e arrestato

Dopo il colpo in un’abitazione, è stato fermato e arrestato mentre stava provando a scappare dalla finestra. In manette è finito un quarantenne di Canicattì. Sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino, poco dopo la mezzanotte fra venerdì e ieri, a bloccare il ladro, che aveva in tasca tutti i monili in oro, di cui era riuscito ad impossessarsi.

Il canicattinese verso mezzanotte e trenta ha preso di mira un’abitazione del rione Borgalino. In quei momenti i proprietari non c’erano. S’è arrampicato, e attraverso una finestra si è intrufolato all’interno. Il quarantenne ha trovato l’oro di famiglia, e da lì a poco, ha provato a scappare.

Ma non c’è riuscito, sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Recupero il bottino.