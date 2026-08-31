Sorpreso a rubare formaggi e salumi al supermercato scaraventa a terra uno dei dipendenti nel tentativo di guadagnare l’uscita. È accaduto sabato sera a Canicattì dove un trentacinquenne disoccupato del posto è stato identificato e rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Canicattì. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per rapina impropria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nel market poco prima dell’orario di chiusura riuscendo a rubare i prodotti per un valore complessivo di 50 euro. Poco dopo ha tentato una fuga e, dopo essere stato scoperto dagli addetti, ha strattonato uno dei dipendenti del supermercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo alcune ricerche, hanno bloccato il 35enne e lo hanno denunciato.

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