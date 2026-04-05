Ha rubato due giubbotti in pelle ad un pensionato di 69 anni di Sommatino ed è scappato con un monopattino rischiando più volte di causare un incidente stradale. Ma non l’ha fatta franca. E’ stato inseguito e acciuffato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, impegnati in quei momenti in un posto di controllo in piazza Marconi. L’individuo è stato bloccato dalle parti di piazzale Aldo Moro dopo un corpo a corpo con un agente.

Si tratta di un ventunenne, di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di furto, resistenza a Pubblico ufficiale e fuga dopo l’intimazione dell’Alt della polizia.

L’episodio si è verificato sabato pomeriggio nel centro della città, quando il pensionato accortosi di essere stato derubato dei due giubbotti ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei poliziotti. Il ladruncolo alla guida del monopattino ad un tratto ha imboccato contromano la strada accanto alla banca Unicredit. Ed ha rischiato di finire contro la Volante.

L’impatto è stato evitato grazie alla prontezza di riflessi e alla professionalità del poliziotto alla guida che ha frenato in tempo. Ha continuato la sua corsa e poco dopo nella fuga si è schiantato contro un’autovettura Peugeot 208 in sosta rovinando al suolo. Si è rialzato immediatamente tentando di far perdere le tracce a piedi ma non ha fatto molta strada: è stato bloccato e immobilizzato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

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