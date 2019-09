Ruba borsa da un’auto, rintracciato e arrestato

Finisce agli arresti domiciliari Simone Gennaro, 19 anni di Canicattì. Ad arrestarlo nel corso della notte sono stati i poliziotti del Commissariato di Canicattì, che dopo avere notato il giovane con una borsa in “Largo Aosta” hanno deciso di bloccarlo, rinvenendo all’interno un computer portatile.

Dopo pochi minuti in zona la volante ha rintracciato una giovane donna che alla vista degli agenti aveva denunciava che poco prima qualcuno dopo aver rotto il finestrino della sua vettura, aveva portato via il computer.

La donna ha riconosciuto come sue la borsa ed il computer trovati in mano al giovane. Refurtiva recuperata dalla polizia e consegnata alla proprietaria per la gioia della stessa. Simone Gennaro che da poco era tornato in liberà dopo 9 mesi per una rapina compiuta in precedenza, è stato nuovamente condotto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.