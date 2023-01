Ruba auto e investe ragazzina, denunciato per omissione di soccorso

Ha rubato un’autovettura, lasciata parcheggiata nei pressi di un bar dello Stazzone, a Sciacca, e nella fuga ha investito una ragazzina che stava transitando in sella al suo ciclomotore. L’automobilista, un giovane con problemi psichici, ha poi abbandonato la vettura dileguandosi velocemente. Per la ragazzina investita, per fortuna, soltanto lievi traumi.

Gli agenti della polizia municipale di Sciacca sono riusciti, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ad identificarlo e a denunciarlo alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato avanzata è omissione di soccorso.