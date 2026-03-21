È stata immortalata dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza mentre nascondeva cinque bottiglie di una nota marca di champagne all’interno di uno zaino. È successo al supermercato Conad all’interno del Centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento.
Una ventitreenne è stata denunciata a piede libero, alla Procura di Agrigento, per furto con destrezza. Le telecamere di sicurezza dell’attività commerciale hanno ripreso la scena.
Le successive indagini dei carabinieri della Stazione di Villaseta hanno chiuso il cerchio portando così alla denuncia della giovane. Il valore delle bottiglie rubate ammonta a circa 300 euro.
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