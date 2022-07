Ruba 2 trolley a coppia, incastrato dalle telecamere: denunciato 49enne

Ha rubato due trolley a una coppia di coniugi che, dopo essere atterrati all’aeroporto di Catania, erano in attesa di un parente che li portasse a casa. I carabinieri della Stazione Aeroporto di Catania Fontanarossa hanno denunciato, in stato di libertà, un 49enne di Licata, per furto aggravato. La denuncia è stata presentata da una 61enne siciliana, di rientro da un viaggio con il marito. La donna stava attendendo l’arrivo di un parente in auto, e per ripararsi dal sole cocente, aveva trovato riparo sotto una delle pensiline di una fermata degli autobus. Allontanatasi solo per qualche istante perché chiamata dal coniuge, ha lasciato così incustodite le valigie.

Purtroppo per lei la scena non era passata inosservata ad un automobilista, anch’egli in attesa, che, fulmineamente, si era appropriato di esse. La conseguente e immediata denuncia ai militari, ha però permesso a quest’ultimi di visionare i filmati dell’impianto di videosorveglianza, consentendo loro in tal modo l’individuazione del ladro. I carabinieri lo hanno anche localizzato, poco dopo, mentre era ancora in uno dei parcheggi dell’aeroporto, e lo hanno bloccato. Nel bagagliaio della sua auto sono state rinvenute i due trolley rubati.