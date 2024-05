Cresce la preoccupazione fra i residenti dei condomini di via Gualtiero Gallo nel quartiere di Monserrato a causa di una importante rottura della tubatura idrica presente nel sottosuolo a ridosso delle palazzine. Uno spreco d’acqua che mal si concilia con le difficoltà di approvvigionamento che si sono registrate in questo periodo in diversi territori della provincia, a cominciare dalla città capoluogo, dovute sempre a rotture e manutenzioni della rete idrica.

Il problema ancora una volta è a monte: la situazione disastrosa in cui versa la condotta. L’acqua a Monserrato si perde così come in altre zone della città, con il rischio che possano verificarsi dei problemi anche per i vicini edifici. I tecnici di Aica per ben due volte hanno effettuato dei sopralluoghi in via Gualtiero Gallo, ma ad oggi non sono ancora intervenuti per riparare il guasto ed eliminare i pericoli.