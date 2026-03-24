«Desidero rivolgere un importante appello e un invito agli amministratori locali della Provincia di Agrigento affinché possano aderire, predisponendo quanto previsto dalla legge, alla rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026. Mi unisco, per questo, agli appelli delle associazioni di categoria e datoriali che premono su questo aspetto. Non sarebbe solo un segnale, ma una vera e propria boccata di ossigeno per le imprese che operano nella nostra provincia già in un contesto difficile, nella quotidianità, e che oggi è ancora più aggravato a causa dei nefasti effetti della situazione geopolitica internazionale». Lo scrive in una nota il responsabile provinciale del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di FdI Antonio Moscato.

«Le imprese, gli artigiani e i commercianti, soprattutto, sono coloro che ancora tengono viva l’economia della nostra provincia e perciò essi con un senso quasi “paterno” dovrebbero essere “agevolati” – si legge ancora nella nota -. Capisco che per alcuni possa essere difficile accettare una diminuzione delle entrate ma lo si potrebbe vedere come l’opportunità per rimodulare anche la spesa corrente e soprattutto mi auguro che non si possa intravedere lo spettro di un atavico antagonismo politico – economico che faccia resistere all’essere a favore di questa misura».

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