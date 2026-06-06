AGRIGENTO – Il completamento dei lavori di ammodernamento della rotatoria di Porta Aurea viene accolto con soddisfazione dall’AIFVS APS Agrigento (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), che sottolinea l’importanza dell’intervento in uno dei punti della viabilità cittadina più volte interessato da incidenti stradali.

In una nota, l’associazione evidenzia come il risultato raggiunto sia il frutto di un percorso condiviso tra istituzioni, enti e realtà associative che, nel tempo, hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza di questo importante snodo viario.

«Come associazione impegnata nella tutela delle vittime della strada e nella prevenzione dell’incidentalità – si legge nel comunicato – abbiamo costantemente portato all’attenzione delle istituzioni le criticità presenti in quest’area, anche attraverso il lavoro svolto all’interno del Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Agrigento, convinti che la sicurezza stradale debba rappresentare una priorità assoluta».

L’AIFVS ricorda come i numerosi sinistri verificatisi negli anni abbiano lasciato un segno profondo nella comunità e auspica che gli interventi realizzati possano contribuire concretamente a ridurre il rischio di ulteriori incidenti, garantendo una maggiore tutela per cittadini, lavoratori e visitatori che quotidianamente percorrono la zona.

Nel comunicato vengono inoltre rivolti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, sia sotto il profilo amministrativo che economico. Un riconoscimento particolare viene rivolto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco uscente Francesco Miccichè, agli uffici tecnici e agli enti coinvolti nel percorso che ha portato al completamento dell’intervento.

L’associazione ringrazia anche gli organi di informazione che negli anni hanno mantenuto alta l’attenzione sulle criticità della rotatoria di Porta Aurea e sul tema della sicurezza stradale. Una menzione speciale viene rivolta ad AgrigentoOggi per il costante lavoro di informazione sugli incidenti e sulle problematiche legate a questo tratto della viabilità cittadina.

«La sicurezza stradale – conclude l’AIFVS – è un obiettivo che si raggiunge soltanto attraverso l’impegno comune. Continueremo a collaborare con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti affinché la prevenzione, il monitoraggio delle criticità e la tutela della vita umana restino sempre al centro dell’azione pubblica».

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