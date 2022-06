Rotatoria Cannatello, un ferito nello scontro tra due

Ha riportato alcuni traumi un ottantenne di Agrigento, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Completamente distrutte le parti anteriori delle auto coinvolte nella collisione. Teatro del fatto la rotatoria di viale Cannatello, quasi a

ridosso del Villaggio Mosè, e San Leone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili urbani, si sono scontrate una Citroen, condotta dall’anziano, e una Mitsubishi. Sono stati altri automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi, e a lanciare l’allarme al 112. Da li a pochi minuti, sul posto è giunta un’ambulanza, e il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure al pensionato, poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illeso il conducente dell’altra vettura. Intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia locale, impegnati nei rilievi, utili a ad accertare la dinamica del sinistro, e a stabilire le responsabilità.