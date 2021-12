Rotary club Agrigento “adotta aiuola” in via passeggiata archeologica

Un’aiuola di proprietà comunale nella via Passeggiata Archeologica, nel quartiere Ellenistico

Romano, nel cuore della Valle dei Templi, è stata adottata dal Rotary Club di Agrigento.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Presidente del Rotary Club di Agrigento,

Salvatore Alaimo, di diversi soci rotariani e con la graditissima partecipazione del Sindaco di

Agrigento, Francesco Miccichè che ha voluto manifestare la sua gratitudine per l’iniziativa.

Si tratta di un’ulteriore importante azione posta in essere dal Rotary Club di Agrigento in linea con i progetti del Distretto 2110 volti a promuovere ed a favorire la tutela dell’ambiente ed il decoro del paesaggio.