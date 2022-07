Rotary Bivona Montagna delle RoseM, Passaggio della Campana: il Presidente è Enza Maniscalco

Nel suggestivo Chiostro della Chiesa del Carmine di Alessandria della Rocca domenica 10 Luglio 2022, in un clima di amicizia e festosa cordialità, si è svolto l’annuale evento rotariano del “Passaggio della Campana” del Rotaract e del Rotary Club Bivona Montagna delle Rose Magazzolo. Il passaggio delle consegne è avvenuto tra il Presidente uscente del Rotary Club Salvatore Acquisto ed il nuovo Presidente Enza Maniscalco. Nel Rotaract al Presidente uscente Carlotta Traina è subentrato il nuovo Presidente Dario Bellomo.

Tra le autorità presenti, il PDG Giovanni Vaccaro, l’Assistente del Governatore a.r.2022-23 Valentina Lupo, l’Assistente del Governatore a.r.2021-22 Gaetano Casimiro Castronovo, la Prof.ssa Giovanna Bubello, Sindaco di Alessandria della Rocca e Dirigente Scolastico dell’I.C. L. Panepinto di Santo Stefano Quisquina, Don Salvo Centinaro, Parroco della Parrocchia Santa Maria del Pilerio di Alessandria della Rocca e la Dott.ssa Giusi Gugliotta, Dirigente Scolastico dell’IISS luigi Pirandello di Bivona.

Dopo la relazione del Presidente uscente Salvo Acquisto sulle attività di servizio svolte durante il suo anno di presidenza al servizio della comunità, Enza Maniscalco, prima donna a guidare il Rotary Club Bivona Montagna delle Rose Magazzolo, ha presentato la sua relazione programmatica. Il suo discorso è stato improntato, nell’approfondimento delle linee fondamentali, che devono guidare l’azione di questo nuovo anno rotariano, seguendo il motto dettato dalla Presidente del Rotary Internazionale Jennifer E. Jones “Immagina il Rotary”.

“Ho conosciuto il Rotary Club Bivona Montagna delle Rose Magazzolo – ha esordito Enza Maniscalco – grazie ad un grande sogno che i soci del Club hanno fortemente voluto e concretizzato negli anni per il bene di tutta la comunità dei Monti Sicani, la pista di elisoccorso realizzata a proprie spese sul terreno donato dalla Clinica Attardi. Sognare in grande, è questo lo spirito che guiderà il nostro nuovo anno rotariano sotto la guida della prima Presidente donna del Rotary Internazionale Jennifer E. Jones. Assieme tutti noi potremo immaginare un mondo migliore, potremo sperare di costruire a piccoli passi la pace, potremo promuovere sempre più salute per tutti e preservare il nostro patrimonio culturale e migliorare e curare il nostro bellissimo territorio per promuoverlo nel mondo. Fare da guida e da faro ai nostri giovani perché possano non aver timore di mettersi in gioco e realizzare i propri sogni per volare alto, imparando a non subire le scelte degli altri”.

Con i Rotary Club dell’Area Akragas, presenti alla cerimonia i Presidenti del Club di Sciacca Carmelo Burgio, di Licata Gioacchino Inguanta, di Canicattì Peppuccio Ingaglio, di Aragona Giovanna Lattuca, il Rotary Club di Bivona parteciperà alla realizzazione delle Case di Paul Harris (fondatore del Rotary International), nel solco dell’amicizia e collaborazione rotariana. “Si tratta – ha sottolineato Enza Maniscalco – di un progetto fortemente voluto dal nuovo Governatore del Distretto 2110 Orazio Agrò per consentire alle migliaia di soci, professionisti rotariani e non, di avere un luogo che possa identificare il concetto di “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e che nasce dalla necessità di portare ristoro alle persone in difficoltà”.

Tra le altre attività che saranno realizzate su tutto il territorio del Club, Enza Maniscalco ha sottolineato la prosecuzione dello splendido Progetto SOS Api avviato e realizzato, nell’ anno rotariano appena concluso, dal presidente Salvatore Acquisto al fine di promuovere attività volte alla salvaguardia delle api ponendo l’attenzione sulla tematica della progressiva decrescita delle api nel Pianeta.

Nello stesso spirito di continuità, con l’apporto fattivo e costruttivo dei giovani del Rotaract che si sono adoperati per donare dei defibrillatori agli impianti sportivi del territorio, si proseguirà il Progetto BLSD “Basic Life Support – Defibrillation” finalizzato a diffondere la cultura del Soccorso, realizzando corsi di formazione per insegnare le manovre salvavita di rianimazione cardio-polmonare e l’utilizzo del DAE (Defibrillatore semi Automatico Esterno). Il Rotary Club Bivona Montagna delle Rose Magazzolo ha al suo interno ben 6 formatori che metteranno gratuitamente a disposizione la loro professionalità e preparazione.

Il nuovo Presidente ha poi chiamato accanto a sé i soci che comporranno il nuovo Direttivo: Nino Perconti (Vice-Presidente e Istruttore di Club), Giusy Guida (Segretario), Massimo Petruzzelli (Tesoriere), Vincenzo Piazza (Prefetto), Piero Perconti (CoPrefetto), Eduardo Cammaroto (Presidente Incoming), Salvatore Acquisto (Past President), Nino Abate, Mario Costa, Giuseppe Carubia, Maurizio Traina, Alfonso Cannella, Valeria Vacanti, Dario Bellomo (Consiglieri).

Durante la cerimonia sono stati presentati e accolti cinque nuovi soci che arricchiranno le fila del Club: Salvatore Barbiera, Adriana Ciaravella, Rosa Maria Contissa, Agostino Gattuso, Ivana Guida.