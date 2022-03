Roseto si prende la finale, Agrigento fuori dalla Coppa Italia

Parte subito forte Agrigento con una bomba di Grande. Intensità e ritmo sono le parole giuste il primo quarto che vede la Fortitudo imporsi con un risultato di 27-17.

Anche nel secondo quarto la Fortitudo mantiene sempre il controllo e si riporta sul più 10 con due triple di Cuffaro e le giocate di Morici e Costi, che mandano le squadre a riposo lungo con Agrigento sul più 8 com un punteggio di 45 a 37.

Roseto esce aggressiva dallo spogliatoio pronta a riportasi in partita, e ruba punto dopo punto portandosi in vantaggio a fine terzo quarto.

Roseto allunga e si porta sul più 10, l’inerzia passa a favore dei padroni di casa che chiudono la partita e approdano in finale con un punteggio di 84 a 68.

Testa adesso al campionato domenica 20 marzo in casa alle ore 18.00 contro Reggio Calabria

Fortitudo Moncada Agrigento – Liofilchem Roseto 68-84 (27-17, 18-20, 10-20, 13-27)

Fortitudo Moncada Agrigento: Nicolas Morici 18 (5/8, 1/4), Alessandro Grande 14 (0/2, 4/8), Cosimo Costi 11 (4/6, 1/4), Mait Peterson 8 (3/5, 0/0), Giuseppe Cuffaro 8 (1/1, 2/3), Albano Chiarastella 5 (0/1, 1/2), Santiago Bruno 2 (1/3, 0/0), Andrea Lo biondo 2 (1/4, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 29 1 + 28 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 8 (Albano Chiarastella 4)

Liofilchem Roseto: Edoardo Di emidio 19 (1/2, 4/6), Aleksa Nikolic 17 (6/11, 1/2), Valerio Amoroso 14 (0/2, 3/7), Alfonso Zampogna 12 (1/2, 3/6), Andrea Pastore 11 (2/4, 1/5), Alberto Serafini 9 (3/5, 1/3), Gianluca Di carmine 2 (1/4, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mariani 0 (0/0, 0/0), Antonio Ruggiero 0 (0/0, 0/0), Niccolò Gaeta 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Aleksa Nikolic 9) – Assist: 17 (Valerio Amoroso, Andrea Pastore 4)