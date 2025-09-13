L’Akragas SLP conosce finalmente il proprio cammino. La Lega ha ufficializzato l’inserimento dei biancazzurri nel girone D del campionato di Promozione, un raggruppamento che presenta trasferte lunghe e campi tradizionalmente ostici. Una sfida nella sfida, che non spaventa ma anzi motiva l’ambiente akragantino.

Il primo impegno ufficiale è già alle porte: domenica 21 settembre si gioca l’andata della Coppa Italia di Promozionead Aragona, mentre il ritorno è in programma mercoledì 1 ottobre allo stadio Esseneto.

Il campionato, invece, scatterà domenica 28 settembre: resta soltanto da attendere l’ufficialità del calendario.

Intanto, la società ha accolto con soddisfazione la notizia del ripescaggio e del collocamento nel girone D. Il direttore generale Giancarlo Rosato, il direttore sportivo Tino Longo e l’allenatore Seby Catania hanno commentato a caldo la decisione, ribadendo la determinazione con cui l’Akragas affronterà il campionato.

Il girone D di Promozione, che conta in totale 14 squadre, è così composto:

Atletico Megara 1908, Città di Canicattini, CR Scicli, Gymnica Scordia, Priolo Gargallo, Frigintini, Noto 2021, Pro Ragusa, Qal At, Santa Croce Soccer, Serradifalco, Sommatinese, Vigor Gela e Virtus Akragas SLP.

Una griglia di avversarie che mette in evidenza il peso del girone e le difficoltà logistiche delle trasferte, ma che rappresenta anche uno stimolo ulteriore per una squadra chiamata a lottare con orgoglio e carattere.

📹 In allegato i video con le dichiarazioni di Rosato, Longo e Catania.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp