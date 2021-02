Giornata importante quella di sabato scorso per la Sezione AIA di Agrigento e per il suo vice presidente Rosario Perrone, osservatore in forza alla CAN che ha arricchito la sua carriera con un ulteriore soddisfazione, una designazione in serie A nella funzione di Osservatore arbitrale nella gara di INTER – BENEVENTO, terminata con il risultato 4 a 0 giocata allo Stadio Meazza di Milano. “A Rosario vanno le congratulazioni di tutta la Sezione Aia di Agrigento”, dice il Presidente Gero Drago.