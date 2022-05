Rosalba Cimino: “Caso Suv fatto gravissimo. Agrigento perde due volte”

“Quanto accaduto al Comune di Agrigento è gravissimo, in questo modo la città perde due volte”. La deputata del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, esprime note di biasimo per quanto accaduto ad Agrigento, dove con i fondi destinati alle famiglie sono stati comprati 4 Suv e dei computer, in maniera inappropriata, secondo il ministero, che adesso chiede indietro i fondi spesi. “I fondi dovevano essere destinati alle famiglie e adesso gli agrigentini, dopo il danno, dovranno anche pagare le conseguenze di una scelta scriteriata”. “Mi informerò con il dipartimento per le Politiche della famiglia – continua Cimino – se il comune avrà altre conseguenze, oltre la revoca dei fondi ormai già spesi e che invece erano destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativo territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per le attività dei minori”.