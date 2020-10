Rosalba Cimino annuncia finanziamento per il trasporto scolastico in Sicilia

“14 milioni per il trasporto scolastico in Sicilia”. Ad annunciare il finanziamento è il deputato alla Camera Rosalba Cimino, che parla del più ampio piano contenuto nel “decreto agosto” nel quale vengono stanziati 300 milioni al trasporto scolastico.

“I primi 7 milioni di euro sono in via di assegnazione, gli altri 7 verranno assegnati dopo – dice –. La Regione deve però collaborare attivando maggiori corse e aiutando i comuni sul trasporto scolastico. Alcune regioni lo hanno fatto, altre no. In Sicilia fino alla scorsa settimana – aggiunge il deputato del Movimento 5 Stelle si potevano addirittura riempire gli autobus e i treni fino al 100% perché non erano state recepite le linee guida che limitavano all’80% i posti”. Sul tema dei trasporti il deputato, componente della commissione Cultura e Istruzione, fa sue le parole del capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa: “Penso che le Regioni e il ministero dei Trasporti abbiano mancato sul tema dei trasporti locali – dice – Gli appalti a livello regionale dovevano essere fatti per tempo.

Poi c’è il tema della sanità. Hanno in messo in croce per mesi Azzolina ma le scuole sono sicure. Invece le Regioni hanno risposto male sui posti in terapia intensiva e sulle Usca”. Sul nuovo dpcm Cimino aggiunge: “Come Movimento chiediamo tutti che i ristori vengano dati immediatamente, subito i ristori per gli operatori che abbiano già fornito il loro iban per le precedenti misure, e anche per i nuovi soggetti”.