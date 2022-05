Rosalba Cimino: “14 scuole siciliane verranno ricostruite con i fondi del Pnrr”

Sono 14 le scuole siciliane che beneficeranno dei fondi del Pnrr per la realizzazione e la ristrutturazione di edifici scolastici, di cui 3 nella provincia di Agrigento: Favara, Palma di Montechiaro, Ribera. Ad annunciare i fondi destinati alla Sicilia è la deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura. L’investimento più grande, per la provincia di Agrigento, è quello che riguarda la città favarese, dove verrà abbattuta e ricostruita la storica scuola “Mendola”, inagibile da diverso tempo e vandalizzata nel corso degli anni. Per l’istituto arriveranno più di 10 milioni di euro, al fine di rifarne una scuola di eccellenza, altri 4 milioni andranno per la ricostruzione a Palma di Montechiaro del plesso “Isabella Tommasi”, mentre altri 3,5 milioni di euro arriveranno al comune di Ribera, per la ricostruzione del plesso Crispi di via Mosca, dichiarato inagibile dopo la perizia che ha certificato la costruzione dell’edificio con cemento depotenziato. “L’obiettivo raggiunto è importante per dare ai nostri giovani scuole sempre più sicure – spiega Cimino – in questo caso il finanziamento rappresenta un doppio risultato perché verranno ricostruiti edifici altrimenti abbandonati e da tempo vuoti perché inagibili”. In totale verranno stanziati 60 milioni per le scuole siciliane al fine realizzare edifici sicuri ed efficienti.