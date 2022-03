Pronta la nuova “Akra Card”: sconti e agevolazioni per i tifosi negli esercizi commerciali convenzionati

Si chiama Akra Card ed è la nuova tessera a disposizione dei tifosi e degli esercizi commerciali convenzionati con la Società biancoazzurra. La card è sottoscrivibile, al prezzo di 20,00 euro, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento oppure contattando il numero di telefono 320 4233428. Per gli esercizi commerciali, che vorranno aderire all’iniziativa, il costo dell’Akra Card è di 200,00 euro. La convenzione prevede l’impegno ad effettuare uno sconto a tutti i possessori di Akra Card. Infatti, per i possessori della tessera sono previsti diversi sconti negli esercizi commerciali convenzionati. L’Akragas ricorda che le convenzioni sono riservate esclusivamente ai possessori dell’Akra Card che è personale e non è cedibile a terzi. Prossimamente sarà resa nota l’App che consentirà di conoscere anche gli esercizi commerciali convenzionati con il club akragantino.