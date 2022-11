Rompono vetrata di bar: ladri portano via i soldi dalla cassa

Dopo il colpo alla tabaccheria di piazza Pirandello, appena 48 ore dopo, i ladri sono tornati a colpire nel centro di Agrigento. Preso di mira un bar di Porta di Ponte. Utilizzando un piede di porco, nella notte fra domenica e ieri, sono riusciti a sollevare una vetrata dell’attività lavorativa, e appena dentro hanno arraffato e portato via i soldi che erano stati lasciati all’interno del registratore di cassa, poco più di 60 euro, ma anche qualche pacco di caramelle e gomme da masticare.

La scoperta è stata fatta, ieri mattina, al momento della riapertura del bar. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, per provare a risalire ai delinquenti, forse gli stessi del furto alla tabaccheria, che si trova a poche decine di metri dal Comune. In quell’occasione i ladri hanno rubato circa 300 euro, soldi che erano stati lasciati in cassa, più stecche di sigarette e tagliandi del “Gratta e vinci”.