Rompono la saracinesca, e rubano soldi incasso a ristorante

Hanno rotto la porta vetrata d’ingresso, e dopo che si sono intrufolati all’interno, hanno trovato e portato via una somma in denaro: ben 3.500 euro. Preso di mira un ristorante del viale Della Vittoria ad Agrigento. E’ successo nel corso delle ore notturne. La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’attività lavorativa.

Al viale sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno effettuato un primo sopralluogo, che ha consentito di constatare il furto. Sul posto anche la Scientifica. Sono state subito avviate le indagini, e come primo passo gli agenti hanno verificato l’eventuale presenza in zona di impianti di videosorveglianza pubblici o privati.

Ad entrare in azione, una banda di ladri, anche se in mancanza di certezze, non è escluso che possa avere agito un malvivente solitario.