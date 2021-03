Rocco Forte Hotels presenta le ville private da 1.760 euro a notte

Debutto fissato ad Aprile 2021 per le Rocco Forte Private Villas , venti residenze indipendenti che si affacciano sulla splendida baia del Verdura Resort.

Al tempo della pandemia Rocco Forte lancia le nuove ville private. Vista sulla baia e sul Green, le meravigliose strutture, la cui una sola notte viene offerta, a partire da €1.760 a notte, garantiranno la massima privacy e sicurezza per chi cerca una sistemazione esclusiva unita ai servizi unici che hanno reso il Verdura Resort famoso in tutto il Mediterraneo.

Le Rocco Forte Private Villas si trovano sui vasti terreni del resort, arroccate su una collina da cui gli ospiti possono ammirare l’intera tenuta di 230 ettari, il campo da golf da campionato e la splendida baia del Verdura. Ideali per soggiorni multi-generazionali e ampie dai 200 mq ai 300 mq, le Rocco Forte Private Villas si dividono in due categorie, rispettivamente con 3 o 4 camere da letto, grandi piscine private immerse in giardini paesaggistici e servizi personalizzati e su misura a seconda dei desideri degli ospiti.

L’offerta include, oltre al check-in in villa, la colazione giornaliera al ristorante “Buongiorno”, il servizio di pulizia giornaliero, uso esclusivo di golf cart e biciclette a pedalata assistita, due green fee inclusi, per soggiorno, servizi personalizzati di Concierge per tutta la durata del soggiorno.

Le Rocco Forte Private Villas nascono dall’estro creativo di Olga Polizzi – Director of Design di Rocco Forte Hotels – come vere e proprie residenze private, ciascuna con il proprio stile inconfondibile. L’architettura di ogni abitazione si ispira ai tradizionali bagli siciliani, di cui incorpora i tratti più caratteristici: tetto piano, scale esterne, volumi regolari. Allo stesso modo, l’uso dei colori caldi della terra è un omaggio al tufo siciliano, materiale principe delle costruzioni tipiche della regione.

Disposte su due livelli, le ville offrono un’area living luminosissima e sono tutte dotate di balcone e accesso diretto alla piscina privata nel giardino panoramico di pertinenza. Il décor interno omaggia alcuni degli emblemi dell’arte siciliana, quali la doratura dei mosaici tardo-bizantini della Cappella Palatina di Palermo e le perfette geometrie dei pavimenti di Monreale. Le ampie vedute sui campi da golf da campionato e sul mare scintillante sono mozzafiato.

Spiaggia privata, bar e ristoranti, Spa e palestra, campi da golf e da tennis, Kids Club del Verdura Resort distano il tempo di una piacevole passeggiata con i golf cart, le biciclette elettriche o a piedi attraverso le mille sfumature di verde offerte dalla macchia mediterranea del Verdura Resort.

Questo il commento di Sir Rocco Forte in merito al lancio delle Rocco Forte Private Villas: “Si tratta del nostro esordio assoluto per quanto riguarda le ville private e abbiamo studiato attentamente il mercato per assicurarci di offrire i più alti standard di design e servizio. La stessa meticolosa attenzione ai dettagli che forniamo in tutti i nostri hotel sarà impreziosita dal servizio su misura che proporremo nelle ville. Con questa novità vogliamo offrire un’ulteriore scelta ai nostri ospiti del Verdura, consentendo loro di godere di un livello di privacy ancora maggiore pur avendo pieno accesso a tutti i servizi del resort”.

Gli ospiti potranno pianificare in anticipo il loro soggiorno scegliendo il livello di servizio desiderato, che comprende forniture settimanali di prodotti freschi provenienti dagli orti del Verdura o l’assistenza quotidiana di una governante per la pulizia e il bucato individuali e, ancora, la preparazione di una piacevole colazione a bordo piscina ogni mattina. E’ disponibile anche un servizio di concierge personalizzato che si prende cura di organizzare dalle cene private in villa alle esperienze uniche e straordinarie offerte dal territorio della splendida Sicilia.

Ogni soggiorno include una serie di servizi quali: il check-in in villa, l’uso esclusivo di golf buggy e bici elettriche, due green fee per villa e assistenza giornaliera.