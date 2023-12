Roberto Albergoni Anticipa il Futuro Culturale di Agrigento nel 2025 su Rai Radio 1

L’emozionante sguardo verso il futuro culturale di Agrigento nel 2025 è stato svelato da Roberto Albergoni durante l’intervista a “Prima Fila – Tutto quanto fa cultura e spettacolo”, il settimanale condotto da Timisoara Pinto. Questo appuntamento radiofonico è in programma per sabato 16 dicembre alle 12.30 su Rai Radio 1.

In questa intervista esclusiva, condotta da Miriam Mauti, Albergoni ha fornito un’anteprima del progetto preparato in collaborazione con l’associazione MeNo, delineando le ambiziose iniziative che trasformeranno Agrigento in un polo culturale di rilevanza internazionale.

Le prospettive offerte durante l’intervista promettono di rivoluzionare la città della Valle dei Templi, trasformandola in un crocevia di arte, storia e innovazione. Un’opportunità straordinaria per immergersi nelle ricchezze storiche e culturali di Agrigento.

“La Natura della Cultura” a Pesaro: 329 Eventi in Programma per il 2024, Inaugurazione con il Presidente Mattarella

“La Natura della Cultura” è la vibrante formula scelta da Pesaro per il suo anno come capitale culturale italiana nel 2024. L’obiettivo è coniugare arte, spettacolo, ambiente, tecnica e tecnologia attraverso una serie di 329 eventi che vedranno la partecipazione di circa 150 artisti di fama nazionale e internazionale. L’inaugurazione, programmata per il 20 gennaio, sarà onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.

Anna Longo, nel programma “Prima Fila – Tutto quanto fa cultura e spettacolo” su Rai Radio 1, discuterà di questa straordinaria iniziativa con il direttore artistico Agostino Riitano. Pesaro si prepara a offrire un’esperienza culturale senza precedenti, aprendo le porte a un vasto mondo di creatività e innovazione.

Dopo Pesaro, la città che prenderà il testimone come capitale della cultura nel 2025 sarà AGRIGENTO. Roberto Albergoni, in collaborazione con l’associazione MeNo, ha elaborato un progetto ambizioso per trasformare la città della Valle dei Templi in un centro culturale di rilevanza nazionale ed internazionale. Miriam Mauti condurrà un’intervista che svelerà cosa accadrà in questa città dalla storia millenaria, dando uno sguardo all’emozionante futuro culturale che si prospetta.

L’intervista si concentrerà anche sulla preoccupante “crisi di vocazioni” nel campo musicale, esplorando le ragioni per cui sempre meno giovani si avvicinano allo studio della musica, con un’attenzione particolare al perché la musica classica risulti spesso un tabù per le nuove generazioni. Claudia Fayenz presenterà un approfondimento su questa tematica.

Un omaggio imperdibile sarà dedicato a Ennio Morricone al MoMA di New York. Attraverso una mostra realizzata in collaborazione con Cinecittà, saranno esplorati 60 anni di carriera del celebre compositore. Laura Pepe, corrispondente in loco, offrirà un racconto dettagliato di questa straordinaria esposizione.