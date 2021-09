Roberta Zicari: “L’ambiente deve essere al centro dell’agenda politica”

” L’ Ambiente deve essere al centro dell’Agenda Politica a tutti i livelli”. A dichiararlo il Consigliere Zicari, che prosegue: “Mi piace ricordarlo proprio oggi che molti ragazzi in tutto il mondo scendono in piazza per richiamare l’attenzione dei leader mondiali sulle variazioni climatiche dovute all’inquinamento ed a trovare soluzioni. Mi piace dirlo proprio oggi per invitare tutti Domenica 26 Settembre alle ore 10 presso la foce del Fiume Akragas (Maddalusa) per combattere al plastica, in contemporanea con altre 330 città Italiane, all’evento organizzato dell’associazione apartitica e apolitica Plastic Free. La regione Siciliana è stata la prima in Italia a dotarsi di una legge Plastic Free, proprio in questa legislatura, ma non basta, serve sensibilizzare e convincere tutti dell’importanza di un uso responsabile della plastica.

Per partecipare all’evento si può andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. E’ possibile anche contattare il referente Alessandro Arcuri al numero 328 3716784 oppure inviando un semplice WhatsApp .

Colgo l’occasione per dire che diversi mesi fa ho presentato un regolamento comunale per istituire gli orti urbani, strumento atto ad evitare le discariche abusive, a bonificare le aree, a mettere a disposizione dei cittadini un bene prezioso come la terra. Spero che arrivi velocemente il parere dagli uffici.”