RNMOTORS, presentato il nuovo Renault Austral: evento con performance di Jury Chechi

Ad Agrigento, nella sede della RNMOTORS, è stata presentata la nuova Renault Austral con un evento immersivo che ha visto anche la partecipazione dell’ex ginnasta Jury Chechi con una performance in streaming. A fare gli onori di casa è stato il leader della concessionaria Renault, Giuseppe Salvaggio. Gli invitati sono stati accolti da un ricco aperitivo a buffet. Dopo la diretta streaming, in cui grazie al campione olimpico oro ad Atlanta, è andato in onda su un max schermo l’evento multimediale che ha visto coinvolti tutti i Renault store, si è parlato del nuovo concetto di Suv sempre più performante e personalizzato capace di coniugare tecnologia e altissime prestazioni ad un comfort di guida unico.

Renault Austral, infatti, riunisce in un unico veicolo le ultimissime versioni di 4CONTROL e MULTI-SENSE, due tecnologie perfezionate da Renault per consentire una manovrabilità senza precedenti e la massima personalizzazione delle sensazioni di guida rendendo ogni veicolo assolutamente unico. Per conoscere altri particolari e chiedere un test drive sarà possibile recarsi nella concessionaria Renault di via Unità di Italia a San Giusippuzzu, ad Agrigento.