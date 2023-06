Rivoluzione nel basket italiano: Ecco il nuovo formato dei campionati a partire dalla stagione 2022-2023

È stata ufficializzata la tanto attesa riforma dei campionati di basket, che entrerà in vigore già dalla prossima stagione 2022-2023 e raggiungerà pienamente il suo regime nella stagione 2024-2025. Questa rivoluzione coinvolgerà tutte le serie, ad eccezione della massima serie A1. Vediamo nel dettaglio come si svilupperà il nuovo formato.

Serie A2: Il nuovo format prevede un girone unico composto da 20 squadre a partire dal 2024-2025. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, si passerà da 24 squadre nella stagione 2023-2024, con 6 retrocessioni: scenderanno le ultime classificate di ogni girone e le squadre perdenti nei playout incrociati tra le squadre classificate dal 10° al 13° posto. Per la stagione 2022-2023 verrà confermata la formula dell’anno in corso, compresa la fase ad orologio con 4 partite. Nella stagione definitiva, ci saranno due promozioni in A2 e due retrocessioni in B.

Serie B: Si passerà da 64 squadre attuali a 42 squadre a partire dal 2024-2025. Nel mezzo, ci sarà una B1 composta da 36 squadre nella stagione 2023-2024. Nella prossima stagione, 32 squadre saliranno in B1, mentre le restanti 32 squadre scenderanno nell’Interregionale. Le prime 4 squadre di ciascun girone (confermati da 16) si contenderanno i due posti per l’A2 nei playoff di promozione. Le altre 14 squadre non promosse formeranno la nuova B1, insieme alle 16 squadre vincenti dei playoff interni ai gironi tra le classificate dal 5° al 12° posto e alle 6 retrocesse dalla A2. Per raggiungere le 42 squadre iscritte per l’annata 2024-2025, le 32 squadre della B1 2023-2024 (di cui due saliranno in A2) si uniranno alle 6 retrocesse dalla A2, seguite da uno scambio con l’Interregionale con 4 retrocessioni e 6 promozioni. Alla fine, dalla serie B1 saliranno 2 squadre in A2 e ne scenderanno 4. Sarà consentito tesserare un giocatore straniero, purché sia comunitario.

Interregionale: Il campionato sarà composto da 96 squadre: 32 provenienti dalla serie B e 44 dalla serie C Gold (l’Emilia Romagna dovrebbe averne 3), più 20 wild card. Le squadre saranno divise in 4 divisioni geografiche, all’interno delle quali ci saranno 12 Conference. Nel primo anno ci saranno 6 promozioni, che successivamente diventeranno 4 a partire dal 2024-2025. Le retrocessioni saranno 12.

C Unica: Questo torneo coinvolgerà ben 192