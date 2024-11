Il River Platani, domenica scorsa, ha vinto 2-0 in casa contro il Giuliana con reti di Arcuri su rigore e Potestia. Con questo risultato il River è secondo in classifica ad un punto dal Cianciana. Mercoledì si recupera il match contro il Castellammare ed un risultato positivo permetterebbe di agganciare la vetta. “Sono fiero di condurre un gruppo di ragazzi composto tutti da giovani locali, così unito e che ci sta dando grandi soddisfazioni – dice il mister Antonio Amorelli -. Credo che l’attuale posizione in classifica è il frutto di tanta organizzazione da parte della società che ci ha messo a disposizione tutto per fare calcio. Siamo un esempio di come si può fare calcio senza spendere tanti soldi facendo giocare solo giovani locali e nello stesso tempo prendersi delle soddisfazioni”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp