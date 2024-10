Domenica scorsa il River Platani ha vinto in casa 1-0 contro il forte Prizzi con il gol vittoria su rigore siglato nel secondo tempo da Davide Arcuri. Adesso sono sei i punti in classifica dopo tre giornate. I ragazzi di mister Amorelli stanno bene figurando in questo inizio di campionato con un organico composto da tutti giovani locali .

