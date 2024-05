Finisce col trionfo della squadra di casa l’attesa finale Play Off tra River Platani e Favara Academy. Risultato di 2 a 1 con reti di capitan Luca Savarino direttamente da calcio d’angolo, di Davide Arcuri su calcio di rigore per il River Platani e gol del portiere Santamaria su calcio di punizione per la squadra ospite. Una storica vittoria che porta la squadra del presidente Amella in seconda categoria. E’ la vittoria di una squadra ma soprattutto di un gruppo di giocatori che si è sacrificato con dedizione, abnegazione e la voglia di portare a termine nel migliore dei modi questa stagione. Anche Marcello Giavarini si complimenta e afferma: “Con immenso piacere e profondo rispetto, desidero esprimere i miei più sinceri complimenti per l’eccezionale trionfo ottenuto nel campionato. Questa vittoria, frutto del vostro impegno e dedizione, è un chiaro riflesso della vostra eccellenza sportiva. È mio fervido auspicio che questi giorni di gioia e celebrazione possano rappresentare non solo un traguardo raggiunto ma anche il punto di partenza per future imprese altrettanto gloriose. Che il successo di oggi possa essere il fondamento su cui costruire un domani sportivo ancora più radioso e ricco di soddisfazioni”.