Riunione dei capigruppo: stabilito ordine giorno della prossima assise

Modifica al regolamento delle commissioni e debiti fuori bilancio. Sono questi i principali argomenti della prossima seduta del consiglio comunale di Agrigento convocata per mercoledì 25 novembre e che sarà ancora una volta in presenza come già avvenuto nella seduta del debutto dello scorso 10 marzo. Ieri mattina, nella prima conferenza dei capigruppo, la scelta è stata condivisa con il presidente Giovanni Civiltà. “Ovviamente – ha detto il presidente – saranno rispettate tutte le misure anticontagio”. Ad agevolare i lavori sarà il fatto che in Aula Sollano non è difficile rispettare il distanziamento, considerato che adesso i consiglieri sono stati ridotti a 24. Tra i temi discussi anche quello di assegnare alle commissioni i locali adatti. Sto cercando – ha spiegato Civiltà – di di far assegnare alle commissioni, altre due aule che permettano di lavorare con dignità”. Questa la richiesta dei consiglieri. I locali da assegnare sarebbero stati individuati tra il Collegio dei Filippini e la Biblioteca La Rocca. Alla conferenza hanno preso parte i nove capigruppo.