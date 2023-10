Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto, questa mattina, lungo la carreggiata di via Lido a Sciacca. E’ mistero su quello che sia accaduto. Due le ipotesi al vaglio della polizia: la donna potrebbe essere stata investita da un pirata della strada o si sarebbe tolta la vita gettandosi dal balcone di uno stabile vicino Sul posto ci sono i poliziotti del Commissariato cittadino che stanno cercando di fare chiarezza. In via Lido, quando è scattato l’allarme, sono giunti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.