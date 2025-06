Rinvenuti reperti archeologici durante uno scavo per il rifacimento della nuova rete idrica di Agrigento, precisamente in via Portulano, una traversa della ben più nota via Francesco Crispi. La ditta esecutrice, alla presenza di alcuni archeologi, ha sospeso i lavori in quel tratto di strada in attesa di capire il da farsi. L’area del ritrovamento è stata transennata. In questo modo, per evitare di danneggiare i reperti e permettere agli archeologi di pianificare gli interventi di recupero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp