Due escavatori rubati, nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento, sono stati ritrovati dai carabinieri in un capannone in contrada “Giuliana” a Canicattì. I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare i due mezzi pesanti grazie al Gps che era stato installato sui mezzi. Il titolare dell’impresa si era presentato alla polizia denunciando i fatti. La segnalazione di furto è stata girata anche alle altre forze dell’ordine. E i carabinieri in poco tempo sono riusciti a ritrovare gli escavatori in un capannone in disuso da diversi anni nella zona periferica di Canicattì. I ladri, probabilmente, li avevano momentaneamente parcheggiati in quel luogo per poi successivamente spostarli.