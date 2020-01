Ritrovamento mini arsenale, boss e nipote alla sbarra. Slitta requisitoria del Pm

I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno deciso di rinviare la requisitoria del pubblico ministero Gloria Andreoli, e la successiva arringa dell’avvocato Salvatore Pennica, difensore dei due imputati. Alla sbarra il boss di Agrigento e Villaseta, Antonio Massimino, e Gerlando Massimino, di 26 anni.

Il rinvio per consentire all’avvocato Pennica di visionare il nuovo video, in cui si vedrebbero i due Massimino, zio e nipote, occultare il mini arsenale, rinvenuto dai carabinieri nel muro della residenza del capomafia. Antonio Massimino, attualmente è detenuto al 41 bis nell’ambito della maxi inchiesta “Kerkent”. Si torna in aula mercoledì 22 gennaio.