Hanno tentato di far passare le ferite come un incidente. La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto la citazione a giudizio per quattro persone: tre donne di 59, 36 e 26 anni e un uomo di 39 anni, residenti tra Agrigento e Favara. Secondo l’ipotesi investigativa, i quattro avrebbero mentito ripetutamente davanti al giudice Sabrina Bazzano con un obiettivo preciso: scagionare un ventinovenne agrigentino, già detenuto, accusato di aver picchiato violentemente il marito della trentaseienne. I quattro sono difesi dagli avvocati Monica Malogioglio e Grazia Maria Minnella.

La moglie della vittima ha negato fermamente di aver assistito all’aggressione del coniuge. Quest’ultimo, a sua volta, ha affermato di essersi procurato le ferite, poi curate in ospedale, in maniera del tutto accidentale. Le altre due donne, la cinquantanovenne e la ventiseienne, invece, hanno negato di avere riferito alle forze dell’ordine che la vittima era stata aggredita dal ventinovenne, precisando che quando erano state interrogate erano piuttosto confuse.

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