Ritorno a scuola, alla Garibaldi ecco i nuovi banchi a rotelle – VIDEO

Ritorno a scuola, alla Garibaldi si parte in sicurezza. La dirigente Annarita Gangarossa ha già messo in funzione i nuovi banchi a rotelle. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Agrigento Centro inaugura le sedie mobili.

Stamani, prima al plesso Pirandello e poi al plesso Garibaldi , la Dirigente Scolastica Anna Gangarossa ha firmato la bolla di consegna di 30 sedie mobili, cosiddette “con le rotelle”, recapitate dal Ministero per arredare i locali scolastici.

E’il secondo giorno di scuola per tutti gli alunni dell’I.C. Agrigento Centro , che continua ad arricchirsi di nuovi arredi e complementi, secondo quanto previsto e stanziato dal MIUR per rispondere alle nuove esigenze sanitarie legate al rischio Covid-19.

“L’arricchimento vero è arrivato ieri con l’ingresso dei bambini e dei ragazzi, che tornano a ripopolare le nostre aule scolastiche” ha affermato la Dirigente scolastica.

“Vedere le loro facce concitate e, al contempo, consapevoli della responsabilità di rispettare le nuove regole, ci ricompensa per la fatica fatta da mesi per garantire a ciascun alunno il diritto allo studio e alla salute”.

Ogni giorno la scuola diventa più bella, pulita e completa. Le ultime arrivate sono le sedie mobili destinate all’orchestra dell’I.C. Agrigento Centro, composto da 80 ragazzi che si cimentano nello studio di 4 strumenti musicali.

“Le sedie- spiega il dirigente Gangarossa- sono state pensate per consentire all’orchestra maggiore facilità di spostamento per le loro performance, sempre nel rispetto delle indicazioni sanitarie e ministeriali. Con maggiore semplicità, le sedie mobili potranno essere allocate negli spazi esterni per garantire ai ragazzi di esibirsi in ensamble e di vivere altre esperienze all’aperto.”

Da lunedì gli alunni della scuola primaria e secondaria frequenteranno la scuola con orario completo, anche grazie ai locali che insistono al piano terra della Garibaldi, da anni concessi in locazione al Liceo Leonardo. La dirigente, nel manifestare il proprio apprezzamento per la restituzione delle aule, resa possibile grazie alla sinergia di intenti tra la scuola Garibaldi, il Comune, la Provincia e la Preside Patrizia Pilato che, ritenendo di non dover utilizzare i locali, li ha liberati per consegnarli alla Garibaldi, si ritiene privilegiata nel poter aprile le porte della scuola a tutte le scolaresche senza dover arrecare altri disagi oltre a quelli subiti con il lockdown. La dirigente, infine, ringrazia il gruppo di docenti e i collaboratori scolastici che non hanno mai detto di no alle richieste di lavoro oltre il loro orario di servizio.

“E’ stata una corsa contro il tempo per utilizzare al meglio i fondi stanziati dal MIUR, entro le scadenze stabilite, nella consapevolezza che, per poter realizzare dei lavori negli edifici, per garantire la sostituzione di arredi vetusti, per lo smaltimento di materiale dismesso e per le pulizie profonde e radicali dei locali, non sarebbe stato facile per la scuola reperire altre risorse economiche”.