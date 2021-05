Rita Rusić inaugura la stagione della Scala dei turchi: amo la Sicilia, qui films da Oscar (VIDEO)

Rita Rusic torna alla Scala dei Turchi: sono molto legata alla Sicilia. Qui sono stati girati dei films bellissimi come “L’Uomo delle Stelle” che ebbe la nomination all’Oscar. Questo è un posto meraviglioso che va tutelato e mantenuto così. (Guarda l’intervista in video)

Nel primo week end di zona gialla in sicilia, complice il bel tempo, si assapora un preludio di estate. Il Lounge beach Scala dei Turchi dopo la riapertura si conferma il luogo più amato della costa agrigentina. Nino Sanfilippo ed il suo staff sono stati felici di accogliere i tantissimi che hanno scelto il suo locale per gustare un ottimo aperetivo con un’atmosfera fantastica ed una location unica. C’è tanta voglia di normalità e voglia di vivere i luoghi che tutto il mondo ci invidia. All’aperto in piena sicurezza e con il rispetto delle vigenti normative anticovid, gli ospiti hanno inaugurato una stagione che fa ben sperare per il nostro settore turistico. Al calr del sole in tanti hanno approfittato per una cena in riva al mare a base di piatti tipici della nostra terra. Una stagione estiva che sembra ufficialmente partita e che richiama ospiti illustri affascinati dal calore e dallo spettacolo della nostra provincia.