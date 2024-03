Si è concluso il 2 marzo a Como il Campionato Interregionale di Pole Sport POSA (Pole Sports & Arts World Federation). Questo campionato è uno dei tre Interregionali disputati in Italia (gli altri due si sono tenuti a Mirandola e San Severo) ed è aperto a tutti gli atleti amatori. Tutte le categorie amatoriali si sono sfidate per qualificarsi al Campionato Nazionale 2024, che si terrà dal 5 al 7 aprile a Cesenatico, presso il palazzetto del Centro Tecnico Federale.

Solo i primi 15 atleti classificati per punteggio in tutte le categorie (Silver, Gold, Amatori) avranno l’opportunità di partecipare al Campionato Nazionale. Gli atleti competitivi parteciperanno direttamente al Campionato Nazionale, mentre per gli amatori è stato obbligatorio qualificarsi tramite il Campionato Interregionale.

Tre atlete saccensi dell’Associazione Sportiva “Pole Studio Catania Alice Lombardo” hanno ottenuto ottimi risultati, portando a casa 3 primi posticon un punteggio di qualificazione eccellente per il Campionato Nazionale di aprile. Le atlete sono:

Gaia Mannino nella Categoria Junior Amatori. Adele Marciante nella Categoria Junior Silver. Rachele Bongiovì nella Categoria Varsity Silver.

Queste atlete sono state preparate a Catania dalle insegnanti Alice Lombardo (Campionessa Mondiale del Pole Art 2022) e Carola Maccarrone, sua collaboratrice. A Sciacca, il tecnico Lia Vitrano, presso l’Associazione Sportiva “Il Discobolo”, ha curato anche la parte di flessibilità e preparazione fisica con i tecnici Vullo, Riggio e Maniscalco.

L’insegnante Alice Lombardo è estremamente soddisfatta delle prestazioni delle tre giovani atlete di pole sport in questo campionato interregionale. Ora si metteranno subito al lavoro con la Maccarrone e la Vitrano in vista del grande evento che le attende il prossimo mese di aprile.

La POSA World Federation (POSA) è un’organizzazione no-profit dedicata a garantire il riconoscimento della pole dance come sport e a sostenere la crescita del lato atletico e artistico di questa disciplina