Risultati incoraggianti della differenziata. Il vice sindaco: “Chi non lo ha fatto ritiri i mastelli”

Gli incoraggianti risultati ottenuti nei due quartieri “pilota” della città nelle prime tre settimane di servizio, spingono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti ad estendere, da qui a breve, la raccolta differenziata anche in altre zone della città. Il prossimo quartiere in cui verrà eseguito il servizio è la via Palma Nord.

Dal vice sindaco Antonio Montana, titolare della delega ai Servizi Ambientali, arriva però un appello ai licatesi.

“Ci risulta – dice Montana – che non tutti hanno ritirato i mastelli per la raccolta differenziata. Invito, dunque, coloro i quali non lo hanno ancora fatto, a raggiungere il plesso “Peritore” di via Finocchiaro Aprile, traversa di via Gela all’altezza del Villaggio Agricolo, per ritirare i contenitori necessari per differenziare i rifiuti. Le percentuali di adesione al servizio nei quartieri Fiume Vecchio ed Ex Montecatini sono incoraggianti, perciò presto estenderemo la raccolta anche ad altri rioni”.