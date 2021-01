Ristrutturazioni e ammodernamento teatri, Tardino: “In Provincia di Agrigento finanziati 16 progetti”

“Oltre tre milioni e mezzo di euro per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei teatri della Provincia di Agrigento. Sono ben 16 i progetti finanziati dall’Assessorato ai Beni culturali relativi ad altrettanti teatri della nostra Provincia. Un risultato tangibile, segno della voluta crescita culturale dei nostri territori, ancora più importante oggi, visto il ruolo che la cultura deve tornare a giocare nel post-pandemia”.

Lo afferma in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.

“Tra i progetti ammessi a finanziamento ci sono quelli del Pirandello di Agrigento, del Re Grillo a Licata, del teatro sociale di Canicattì, la ristrutturazione del Palacongressi del Villaggio Mose’ ma anche interventi in territori più piccoli. In un momento così difficile per l’intero comparto teatrale e culturale – continua Annalisa Tardino – salutiamo con enorme soddisfazione il completamento di questo iter per il quale esprimiamo un grande ringraziamento all’assessore Alberto Samona’ che una volta di più ha testimoniato la propria vicinanza e interesse verso il nostro territorio”.