Risse a San Leone, Codacons chiede “attività più restrittive”

“Serve una regia provinciale che utilizzi Polizia locale e forze armate e di Polizia solo come coordinamento, sul territorio, vista la mancanza di personale, vengano utilizzate le associazioni di volontariato regolarmente riconosciute dalla Regione Siciliana e registrate all’albo apposito”. Lo chiede il vice presidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, dopo le continue risse a San Leone.”Sia riattivato come negli anni scorsi- ribadisce ancora una volta- il posto fisso di polizia sul lungomare assicurato con l’unità mobile della Polizia di Stato o dei Carabinieri. Preparate un cellulare (furgone) della Polizia o dei Carabinieri, al primo inizio di rissa, di gente ubriaca o sotto l’effetto di droghe, anche se minori, metteteli in stato di fermo, fate correre i genitori in caserma, fategli rovinare la serata, anche se poi dovrete lasciarli a piede libero, fategli provare l’ebbrezza del fermo di polizia, se non fate così, non smetteranno di drogarsi e bere fino a quando non ci scappa il morto”.