Rissa tra immigrati in centro città, indagini per risalire ai partecipanti

Almeno 5 immigrati, se le sono date di santa ragione, per futili motivi. Un diverbio iniziale è degenerato in pochi attimi. Teatro del parapiglia la via Imera.

La violenta rissa è stata subito segnalata dai cittadini impauriti, che hanno assistito impotenti alla scena, e contattato il 112. Immediatamente, sono state fatte convergere sul posto tre pattuglie della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

All’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti alla contesa, sono fuggiti, facendo perdere le tracce. Indagini in corso per risalire ai protagonisti.