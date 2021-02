Rissa tra giovani a San Leone, giovane sfregiato al volto

Rissa tra giovani, in piazzale Giglia, a San Leone. È successo nel pomeriggio di sabato. Alcuni ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Sono volati calci e pugni, sotto lo sguardo attonito, di decine di passanti. Ad avere la peggio un venticinquenne di Agrigento rimasto ferito, e trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Ha riportato una profonda ferita al volto che gli ha causato una consistente perdita di sangue, e un grosso taglio sulla faccia. A riportare la calma i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Indagini in corso. Sono al vaglio dei militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza, collocate proprio su piazzale Giglia e che, sicuramente, hanno ripreso quanto accaduto. Eppure la giornata a San Leone era cominciata sotto i migliori auspici: Voglia di libertà, qualche raggio di sole e San Leone “vive”. Tanta gente si era riversarta sul lido già a partire da questa mattina.