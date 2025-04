Tre ragazzi morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo di 26 e Andrea Miceli, 26 anni. I feriti hanno 33 anni e 16 anni, residenti a Monreale e tutti incensurati. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni.

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. In azione sarebbe entrato un vero e proprio commando, composto da più persone, con in tasca tre pistole semiautomatiche.

