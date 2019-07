Rissa tra automobilisti, due feriti a San Leone

Per motivi di viabilità, sono scesi dalle rispettive auto, e se le sono date di santa ragione. Alla fine il bilancio è stato di due feriti e tre denunciati per rissa. È successo bei pressi dell’ex eliporto, a San Leone. Protagonisti, da una parte un 50enne e un 37enne, dall’altra un 18enne. Sono volati calci e pugni davanti agli occhi di decine di passanti. Gli agenti della sezione Volanti, intervenuti per ripristinare la calma, hanno denunciato i tre partecipanti al parapioggia. In ospedale sono finiti il 50enne e il 18enne. Ad entrambi diagnosticati traumi sparsi sul corpo.