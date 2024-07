Una rissa, per futili motivi, si è verificata nell’area del porticciolo di San Leone, a pochi metri da alcuni locali della movida. E i partecipanti se le sono date di santa ragione per motivi sconosciuti. Ad avere la peggio un ventenne agrigentino, rimasto ferito, per sua fortuna in maniera lieve, con un’arma da taglio. Il ragazzo, che ha rifiutato le cure ospedaliere, è stato medicato direttamente sul posto dai sanitari del 118. Ad evitare conseguenze ben più gravi l’arrivo provvidenziale e tempestivo di più pattuglie di carabinieri e polizia. Il parapiglia è scoppiato nelle ore notturne fra sabato e domenica.

Sono “volati” ceffoni e pugni. Poi uno di loro per colpire i “rivali” avrebbe utilizzato un oggetto da taglio, forse un coltello. Gli avventori dei vicini locali, spaventati dalla baruffa, si sono rivolti al 112. Arrivati sul posto agenti e militari dell’Arma, in servizio di ordine pubblico nel rione balneare, hanno trovato il ventenne ferito. Degli altri partecipanti al parapiglia nessuna traccia. Gli uomini in divisa hanno identificato i componenti della comitiva del ventenne. Si tratta di 4 agrigentini di 22, 21, 18 e 16 anni. Le indagini comunque continuano senza sosta, e nulla viene lasciato al caso, per identificare tutti i protagonisti che hanno preso parte alla zuffa.