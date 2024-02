Scoppia una rissa nella centralissima via Gioeni ad Agrigento, dopo le segnalazioni al 112, accorrono immediatamente i carabinieri, e i partecipanti alla zuffa per evitare guai appena hanno sentito in lontananza le sirene hanno preferito dileguarsi. A darsele di santa ragione tre o quattro esagitati. Un intervento tempestivo quello dei militari dell’Arma che di fatto ha scongiurato il peggio. Naturalmente, come sempre avviene nei casi di segnalazione di risse, il personale dell’Arma si è sincerato se qualcuno s’è presentato, o meno, al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”. Una verifica che ha dato esito negativo. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare simili episodi di violenza.