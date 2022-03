Rissa in piazza IV Novembre, a Canicattì. Sono “volati” calci e pugni tra un gruppo di cittadini pakistani, e alcuni albanesi, per futili motivi. Sul posto per riportare la calma sono intervenuti i carabinieri della Compagnia cittadina, e in un supporto anche una pattuglia della sezione volanti del locale Commissariato. Non ci sono feriti, l’ambulanza del 118 è intervenuta solo in via precauzionale.